Prefeitura de Penedo divulga resultado parcial do PSS Saúde

Data: 19/12/2018

A Prefeitura de Penedo divulgou na manhã dessa quarta-feira (19), o resultado parcial do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 realizado para contratação temporária e cadastro reserva de profissionais para as funções referentes ao preenchimento de cargos da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do SUS- Sistema Único de Saúde.

A divulgação do resultado ocorreu após analise curricular dos candidatos. Já a segunda etapa do processo seletivo será de caráter classificatório, composta de entrevista profissional para nível fundamental, médio e superior. As vagas disponibilizadas possuem carga horária de 20, 30 e 40 horas ou sob o regime de plantão.

De acordo com as informações divulgadas, as datas e locais de realização das entrevistas constarão no edital de convocação que será publicado na data de 21 de dezembro, no Diário Oficial do Município de Penedo, mural da Prefeitura Municipal de Penedo, da Secretaria Municipal de Saúde e/ou nos endereços eletrônicos da mídia local.

Confira o resultado clicando Aqui

Fonte: Ascom/PMP