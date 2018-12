Polícia prende irmão de Baixinho Boiadeiro por porte ilegal de arma e munições em AL

Data: 20/12/2018

A Polícia Civil realizou uma operação para cumprir o mandado de prisão contra José Márcio Cavalcanti de Melo, o “Baixinho Boiadeiro”. Entretanto, o irmão dele, José Anselmo Cavalcanti de Melo, o “Preto Boiadeiro”, foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Fábio Costa, a prisão ocorreu na quarta-feira (19). Preto Boiadeiro tentou se livrar da arma no momento da abordagem, jogando a arma no quintal do vizinho, mas foi flagrado pelos policiais.

O flagrante ocorreu na Rua do Comércio, no centro da cidade de Senador Rui Palmeira, na residência de Preto Boiadeiro. Ele estava com uma pistola calibre .380, com 30 munições.

Segundo o delegado Fábio Costa, os policiais investigaram o crime de homicídio contra Tony Carlos Silva de Medeiros, o Tony Pretinho e cumpririam mandado de prisão contra Baixinho Boiadeiro, suspeito do crime.

Preto Boiadeiro doi levado para o Centro Integrado da Segurança Pública (CISP) de São José da Tapera, onde foi lavrado o flagrante. O suspeito confessou a posse da arma de fogo e munições sem autorização legal.

Baixinho Boiadeiro teve a prisão preventiva decretada por suspeita na participação na tentativa de assassinato contra José Emílio Dantas, mas está foragido. Em fevereiro, a Polícia Civil disse que Baixinho também estava envolvido na morte do vereador por Batalha Carlos Silva de Medeiros, o Tony Pretinho, em dezembro de 2017.

Fonte: G1/AL