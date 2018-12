Prefeitura de Penedo realiza solenidade de lançamento da Guarda Patrimonial

Data: 20/12/2018



A Prefeitura de Penedo realizou na Praça Barão de Penedo em frente a sede do poder executivo municipal , na manhã dessa quinta-feira (20), a solenidade de lançamento da Guarda Patrimonial, com a presença do Prefeito Marcius Beltrão, Vice Ronaldo Lopes, Secretario de Governo Luciano Barros Lucena, Diretor da Guarda Patrimonial, Geraldo Sabino, secretários municipais, servidores públicos, entre outros.

Os novos guardas patrimoniais passarão por um estágio técnico junto com a Policia Militar, para poderem atuar na nova função. A Guarda Patrimonial inicia seus trabalhos já contando com três veículos, duas motos e um carro que servirão para dar apoio às ações de proteção ao Patrimônio Público.

O Diretor da Guarda Patrimonial, Geraldo Sabino falou sobre a criação da Guarda patrimonial e seu papel a que será desempenhado, na proteção do patrimônio de Penedo a partir de então , assim como os funcionários públicos que foram remanejados de suas funções para a criação da guarda patrimonial. Que além de proteger as instalações físicas e as pessoas, deverão também dar orientações, ao serem procurados por penedenses e turistas.

“Garantir o patrimônio de Penedo, físico e também a vida das pessoas da cidade, a segurança da cidade precisa desse reforço. Essa é uma iniciativa do Prefeito Marcius Beltrão, na qual estamos colocando a pedra fundamental, para o desenvolvimento de Penedo também nessa questão de Segurança do Patrimônio”, Enfatizou.

O Prefeito Marcius Beltrao destacou o momento impar da história de Penedo , que tem avançado nas mais diversas áreas , entre essas no turismo com o inicio da operação da CVC no município, pagamento dos servidores públicos em dia e de forma antecipada, entre outros avanços. Sobre a Guarda Patrimonial afirmou que não poderia ter melhor nome para assumir sua direção do que Geraldo Sabino, que também trabalhou na criação da SMTT e a partir de então comandará a Guarda Patrimonial de Penedo.

Fonte: Ascom/PMP