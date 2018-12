Secretaria de Agricultura realiza 2ª edição da Feira da Agricultura Familiar

Data: 20/12/2018



A Secretaria municipal de Agricultura e Abastecimento realizou no final da tarde da última quarta-feira (19), na Praça de Santa Luzia, a segunda edição da Feira da Agricultura Familiar. A feira repetiu o sucesso da primeira edição do evento e lotou a praça, mesmo local, com a presença de diversas pessoas interessadas em comprar produtos cultivados exclusivamente no próprio município, a um bom preço.

O evento contou com as presenças do Vice-Prefeito Ronaldo Lopes, secretários municipais, coordenadores da Secretaria de Agricultura, entre outros. Na lista dos itens comercializados estão: Legumes, verduras, frutas, hortaliças e tubérculos. Durante a feira também foram vendidos doces, bolos e artesanato de palha. Todos os produtos haviam sido colhidos há pouco tempo, vindos diretamente da zona rural para o consumidor penedense.

Ao total 25 agricultores familiares dos povoados da cidade comercializaram sua produção na Praça de Santa Luzia, oriundos das seguintes comunidades rurais: Itaporanga; Sítio Nazaria; Ponta Mofina; Assentamento Novo Horizonte; Marituba do Peixe; Sítio Arizona; e Murici.

Atualmente os 50 agricultores já estão cadastrados vendem para Prefeitura, produção cultivada na zona rural de Penedo, para a merenda das crianças da rede municipal de educação, garantindo assim que a safra se transforme efetivamente em geração de renda, para a subsistência dessas famílias.

Essa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Penedo por meio da Secretaria de Agricultura, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento e geração de renda daquelas comunidades rurais, destacando que os diversos produtos comercializados, rapidamente se esgotaram devido a grande procura da população, que se fez presente para prestigiar o evento.

Fonte: Ascom/PMP