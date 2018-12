Semthas realiza festa de encerramento dos grupos de idosos e mulheres

Data: 21/12/2018



A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social realizou na noite da última quarta-feira (19), no Sindspem , a Festa de encerramento das atividades 2018 dos grupos de idosos e de mulheres da Semthas, um baile temático dos anos 60, com a participação dos idosos, familiares e toda a equipe da Secretaria. O evento contou com a presença do Vice-Prefeito Ronaldo Lopes, secretários municipais, entre outros.

Com muita animação, alegria e descontração, a festa teve início com a apresentação da “Poderosa”, que divertiu a todos com muitas piadas e brincadeiras. As idosas participantes também ganharam brindes e participaram de um desfile, com posterior votação da mais animada.

Posteriormente ocorreu a apresentação do grupo de mulheres do CRAS- Centro de Referencia em Assistência Social do Bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro). O evento ainda contou com a apresentação da Banda cores do Mar, que com um repertório variado da Música Popular Brasileira- MPB agitou a todos os presentes que não ficaram parados, dançando até o final da festa.

Fonte: Ascom/PMP