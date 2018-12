Criminosos invadem residência e matam idoso a tiros

Data: 23/12/2018



Um idoso foi assassinado com disparos de arma de fogo após ter sua residência invadida por uma dupla. O homicídio ocorreu nas primeiras horas da manhã deste domingo, 23, no Sítio Cabaça, na cidade de Girau do Ponciano, no agreste alagoano.

Informações coletadas junto a militares que deram suporte à ocorrência dão conta que a vítima foi identificada como Manoel Lucindo da Silva, 87 anos.

O idoso foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local, antes de poder ser socorrido.

Populares informaram aos militares que dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta, teriam arrombado a porta do imóvel e efetuado os disparos contra a vítima. Manoel ainda tentou fugir e se defender com um pedaço de pau, mas foi executado com tiros à queima roupa no quintal de casa.

As motivações do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Fonte: AL24horas