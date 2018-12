Encerramento da Semana do Bebê lota auditório do Sindspem

A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria municipal do Trabalho, habitação e Assistência Social-Semthas, por meio da Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais, realizou na manhã da ultima sexta-feira (21), no auditório do Sindspem o encerramento da Semana do Bebê, evento realizado durante toda a semana, com a ocorrência de diversas atividades socioeducativas e palestras com profissionais da área da saúde, além de atendimento com a equipe do Programa das Cestas Nutricionais.

No Total de 410 gestantes e nutrizes compareceram ao evento que contou com a presença do Prefeito Marcius Beltrão, secretários municipais; Coordenadora Geral de Assistência social, Ivanilde Regueira, coordenação e equipes dos CRAS, Criança Feliz, Acessuas Trabalho, CMDCA, Comissão Selo UNICEF, entre outros.

De acordo com a Coordenadora do programa das Cestas Nutricionais, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira, esse foi um momento em que as políticas de assistência social e saúde estiveram mais uma vez juntas, em prol da saúde e qualidade de vida de todas as gestantes e nutrizes atendidas pelo Programa.A Ação também fez parte das condicionalidade para o recebimento da cesta nutricional.

A equipe do Programa realizou atendimentos e a liberações das cestas no sistema para quem estava com pendências anteriormente. A abertura do evento foi realizada com a apresentação do grupo de dança do CRAS Senhor Do Bonfim.

Também ocorreu a atividade educativa com o tema “Aleitamento materno e cuidados com o bebe”, ministrada pela Pediatra e Neonatologista Dra. Vanessa e pela Enfermeira Obstétrica Hilca Mariana- Coordenadora da saúde da mulher. Posteriormente ocorreram os depoimentos de uma gestante e uma nutriz sobre a importância do programa e a mudança em sua vida após passar a fazer parte do mesmo.

Todas as gestantes do 8 ao 9 mês ganharam uma pintura artística na barriga e uma Bolsa de bebê. Foram sorteados um ensaio fotográfico e uma sessão de embelezamento feminino. O Sorteio aconteceu ao final do evento e a sorteada foi a gestante Susana da Silva Gomes, da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Isabel (Cacimbinhas). O ensaio ocorrerá na próxima semana, a equipe do programa acompanhará a gestante durante esses momentos.

“O ENCERRAMENTO do Ano de 2018 foi muito lindo. Fechamos com chave de ouro a Semana do Bebê proporcionado uma manhã de muito amor e alegria para todas as beneficiárias. O abraço e o sorriso delas não tem preço. Saber que Estamos cuidando de vidas e elas se sentem muito amadas e felizes é muito gratificante. Queremos agradecer a todos os profissionais envolvidos. Ao Governo do Estado de Alagoas, ao Prefeito Maricus Beltrão, a Secretária de assistência social Maria Isabel e toda sua equipe, ao secretário Municipal de Saúde Pedro e toda sua brilhante equipe de Saúde, as equipes dos CRAS( Santo Antônio e Senhor do Bonfim) por estarem sempre conosco cuidando e atendendo todas as gestantes e nutrizes, a equipe do Criança Feliz, comissão do selo UNICEF em nome da presidente do CMDCA , Wanderleia. Obrigada em especial à coordenação de atenção básica através de Monique e sua equipe, a equipe do Programa por toda ação desenvolvida desde o planejamento até a organização e execução das ações. Obrigada a cada gestante e nutrizes, pois sem vocês nada fazemos”. Agradeceu Leidy Ane

O Prefeito Marcius Beltrão realizou a entrega de cestas nutricionais e das bolsas de bebê para as gestantes e nutrizes e destacou a importância daquele momento para a saúde das mães e também para os bebês, na qual diversas orientações foram dadas durante toda semana, com temas fundamentais para o bom andamento da gestação e para o acompanhamento dos recém nascidos.

Fonte: Ascom/PMP