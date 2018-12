Colisão entre motocicletas deixa um morto e dois feridos em Junqueiro

Data: 24/12/2018

Uma colisão envolvendo duas motocicletas, ocorrida na noite desse domingo (23), no centro do município de Junqueiro, no interior de Alagoas, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas.

Amoelito da Silva Santos, de idade não revelada, morreu ainda no local do acidente, antes mesmo de qualquer tentativa de reanimá-lo. A moto em que ele pilotava bateu violentamente em outro veículo.

Segundo relatório do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) as motocicletas envolvidas no acidente tinham as placas MVW 1153/TO e OXN 6602/AL.

Os feridos foram socorridos por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. O estado de saúde deles não foi revelado.

O corpo da vítima fatal foi recolhido ao IML de Arapiraca após a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística (IC).

Por Thiago Gomes/Gazetaweb