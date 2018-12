Número de vagas do Mais Médicos em Alagoas é ampliado após desistência de profissionais

Data: 25/12/2018

A desistência de profissionais para atuar no Mais Médicos em Alagoas fez com que fosse ampliada de 26 para 39 o número de vagas para o estado. A inscrição para o programa terminou na sexta-feira (21) e segundo um levantamento do Ministério da Saúde, ainda há municípios alagoanos que não preencheram todas as vagas.

Ao todo, 5.846 médicos se apresentaram nas cidades escolhidas ou iniciaram as atividades no Brasil. Os profissionais que já estão homologados e desistiram dos postos tiveram as vagas colocadas de volta ao edital do Mais Médicos.

Conforme o Ministério da Saúde, o número de municípios alagoanos foi de 19 para 25, correspondente a 53,1% dos 47 municípios que eram atendidos por médicos cubanos. Os municípios de Cacimbinhas, Campestre, Colônia Leopoldina, Dois Riachos, Olho D’Água do Casado, Olivença, Piaçabuçu e Santana do Ipanema voltaram a ofertar vagas.

Ainda de acordo com o levantamento do MS, outras cidades de Alagoas estão com vagas em aberto. Confira a lista abaixo:

Fonte: CadaMinuto