“Penedo Luz” é encerrado com Recital Encantos de Penedo no Theatro Sete de Setembro

Data: 26/12/2018



Encerrando a programação do “Penedo Luz”, série de eventos que iniciou-se no dia 7 e foi encerrado na última quinta-feira (20), foi realizado no Theatro Sete de Setembro, o Recital Encantos de Penedo, com diversas apresentação de integrantes do Coral Municipal “Vozes do Penedo”.

Durante o período em que ocorreu o “Penedo Luz”, foi realizada pela Prefeitura de Penedo uma programação artística e cultural diversificada com Festival de coros, chegada de Papai Noel, peça teatral, entre outros eventos. A cidade também recebeu uma iluminação especial e decoração temática inspirada no Natal.

O Recital Encantos de Penedo fechou com chave de ouro a ação, com a apresentação de diversos números, com músicas natalinas protagonizados pelos integrantes do Coral municipal “Vozes do Penedo” que têm a regência do Maestro Manoel Júnior. O evento também teve solo de instrumentos de cordas como violino e violoncelo.

Além disso ocorreram as apresentações de estudantes da Escola de Música “Live Music” de Propriá/SE e do Coro Infantil do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) (antigo PET).

Emocionado o do Maestro Manoel Júnior agradeceu a todos os presentes e também aos integrantes do Coral Municipal Vozes do Penedo, pela noite mágica que encerrou o “Penedo Luz”.

Fonte: Ascom/PMP