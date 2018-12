Acusado de assassinato é preso em Palmeira dos Índios

Data: 27/12/2018

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Palmeira dos Índios e da Gerência de Polícia Judiciária da Região 3 (GPJ-3), da Polícia Civil de Alagoas, sob o comando do delegado Regional Alexandre Leite e do diretor de área, Mário Jorge Barros, prenderam nesta quarta-feira (26) Breno Alves da Silva, suspeito de participação no assassinato de José Cícero dos Santos, ocorrido em novembro do ano passado. A ação contou com o apoio de policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar.

A prisão aconteceu no conjunto Padre Ludugero, região periférica da cidade. No momento da abordagem policial, o suspeito tentou se evadir pulando o muro da sua residência, mas foi perseguido e capturado pelos policiais. Em seguida, foi conduzido para a 5ª DRP, onde se encontra recolhido.

O crime ocorreu no interior de uma chácara, situada no conjunto Padre Ludugero, e durante as investigações ficou apurado que os suspeitos do homicídio, horas antes, invadiram o local, quebraram algumas câmeras de segurança com o fim de não serem identificados, e aguardaram a vítima chegar.

José Cícero trabalhava como vigia da chácara há vários anos. Logo que a vítima chegou, os suspeitos se posicionaram e efetuaram disparos de arma de fogo à traição, não oferecendo qualquer chance de defesa.

Breno Alves da Silva já possui histórico de violência e passou um tempo preso no Estado de Pernambuco pelo crime de tentativa de homicídio.

Fonte: Ascom/PC-AL