CRB anuncia renovação de contrato com o meia Felipe Menezes

Data: 27/12/2018



O meia Felipe Menezes seguirá no CRB para a temporada de 2019. A renovação do contrato foi definida nesta quinta-feira (27) e anunciada pelo Regatas no site oficial e redes sociais. É o primeiro meia de armação confirmado pelo clube para o ano que vem.

Em 2018, Felipe Menezes jogou 14 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. O meia cresceu de produção com a chegada do técnico Roberto Fernandes e se destacou nas últimas rodadas da Segundona.

O CRB já anunciou 13 contratações para o próximo ano. Acertaram com o time alagoano o goleiro Vinícius Silvestre (ex-Palmeiras), os zagueiros Edson Henrique e Rafael Bonfim (ex-Juventude), o lateral-esquerdo João Paulo (ex-Avaí), o lateral-direito Junior, os volantes Ferrugem (ex-Ventforet Kofu-JAP), Lucas (ex-Juventude), Mateus Silva (ex-Guarani) e Hudson (ex-Portimonense-POR), e os atacantes Victor Rangel, Hugo Sanches (ex-Juventude) e Danilo Bala (ex-Campinense).

Além das caras novas, o Galo renovou com os goleiros Cris e Edson Mardden, o zagueiro Wellington Carvalho, o volante Claudinei e agora com o meia Felipe Menezes. O técnico Roberto Fernandes também estendeu o vínculo com o clube por mais uma temporada.

Fonte: TNH1