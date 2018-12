Homem é detido com motocicleta roubada durante ronda policial em Igreja Nova

Data: 27/12/2018



Um homem foi detido nessa quarta-feira (26) em posse de uma motocicleta com queixa de roubo nas imediações do povoado Alecrim, na zona rural do município de Igreja Nova.

Segundo as informações do 11º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas (11º BPM), Manoel Francisco dos Santos, de 43 anos, foi abordado durante rondas de rotina quando foi flagrado com a motocicleta Honda CG Fan 125 de cor preta e placa IAD-2492, com queixa de roubo.

O suspeito foi então detido pela polícia e encaminhado para a Delegacia Regional de Penedo, onde foi autuado em flagrante por receptação.

Fonte: AL24horas