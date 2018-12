UFAL abre vagas em concurso com salários de até R$ 9.585,67

Data: 27/12/2018



A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) torna público o edital nº 121/2018 referente ao seu processo seletivo que irá preencher quatro vagas e formar cadastro reserva para Professor Substituto nos Câmpus Arapiraca, Penedo, Sertão (Delmiro Gouveia), A.C. Simões (Maceió) e Centro de Ciências Agrárias (CECA) em Rio Largo.

As vagas serão distribuídas entre 23 diferentes áreas e possuem jornada de 20 ou 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68, de acordo com a titulação do profissional e carga horária.

As inscrições serão realizadas entre às 17 horas do dia 11 de dezembro de 2018 até às 11 horas do dia 11 de janeiro de 2019, de forma presencial na sede do respectivo Campus ou Departamento. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Este processo seletivo será composto por prova de títulos e prova didática. Ambas etapas possuem caráter eliminatório e classificatório. A prova didática será realizada na data provável de 07 de fevereiro de 2019.

Outro Edital

A Universidade Federal de Alagoas – UFAL – torna público o edital nº 118/2018 referente ao seu concurso de provas e títulos que preencherá duas vagas para Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As vagas são destinadas à Escola Técnica de Artes da Universidade.

Vagas

Fotografia de Moda: uma vaga. Para concorrer é necessário possuir graduação em Moda, Design de Moda, Design, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade, Multimídia, Audiovisual, Artes, Humanas ou áreas afins;

Costura e Modelagem: uma vaga. Para concorrer é necessário possuir graduação em Moda, Design de Moda, Engenharia Têxtil, Design, Artes, Humanas ou áreas afins.

A remuneração varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação do profissional. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sob regime de dedicação exclusiva.

Inscrições

As inscrições serão realizadas entre as 17 horas do dia 28 de novembro de 2018 e às 12 horas do dia 11 de janeiro de 2019, exclusivamente via Internet, através do endereço eletrônico www.copeve.ufal.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 239,64 .

Provas

Este processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com peso 4;

Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório, com peso 4;

Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório, com peso 2.

Validade

Este processo seletivo terá validade de um ano, prorrogável uma vez por igual período, contado a partir da data de publicação do Edital de Homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

Edital

O edital foi publicado na página 57, seção 3 da edição nº 222 de 20 de novembro de 2018 do Diário Oficial da União e será publicado também no site da UFAL.

Fonte: Concurso no Brasil