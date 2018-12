Em Alagoas, ação natalina da LBV renova a esperança de famílias de baixa renda

Data: 27/12/2018

A sua atitude nesse Natal valeu muito para a edição 2018 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! da Legião da Boa Vontade – LBV, que assistiu em todo o país, 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Em Alagoas, a ação solidária iniciou pelo Vale do Paraíba, no município de Atalaia nas comunidades Sapé e Olhos d’água. Os voluntários estiveram também na região do Agreste e Sertão, entregando as cestas às comunidades de Serra da Santa Cruz e Quilombo Mameluco em Taquarana.

No município de Batalha, a LBV esteve presente nas comunidades quilombolas Assentamento do Cajá e Cajá dos Negros, Pau Ferro e Água pé, em baixo de forte chuva, os voluntários da Instituição fez a entrega das centenas de cestas, fortalecendo ainda a Esperança e a Solidariedade do nosso povo Alagoano. Pela primeira vez, assistida pela iniciativa natalina solidária da LBV, a senhora Rosângela Ferreira Pereira, conhecida como Nena de Rosa, moradora no Assentamento do Cajá, agradeceu a presença da Instituição em sua comunidade. “Somos gratos a todos que ajudaram a chegar esse alimento para a nossa família, nosso Natal e ano Novo será de barriga cheia”. A equipe de voluntários da LBV, esteve no dia 17 de dezembro na localidade.

A ação solidária natalina da LBV, teve o apoio da Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas – CPLA, no transporte dos alimentos.

Em 19 de dezembro, na sede da LBV no Barro Duro em Maceió, a iniciativa chegou para as centenas de famílias assistidas pela Instituição ao longo do ano, oriundas do Barro Duro, Novo Mundo, Jacintinho, Feitosa, São Jorge, Tabuleiro, Santa Lúcia, Benedito Bentes e Luiz Pedro I, e também, organizações parceiras que receberam as cestas de alimentos da campanha.

A senhora Noelia Teles, que integra ao grupo Vida Plena da Instituição, que trabalha o protagonismo do idoso, comenta que era uma pessoa triste, e depois que iniciou a participar das atividades de artesanato, esportiva, ações reflexivas e passeios, se tornou uma mulher feliz. “Fico aguardando o dia dos nossos encontros com muita felicidade, o dia que venho para organização é o dia mais feliz para mim”, declara.

A ação natalina ofereceu um Natal digno, feliz e farto. Em Alagoas mais de 1.000 famílias foram assistidas pela Campanha de Natal da LBV, com mais de 20 toneladas de alimentos não perecíveis, que com a generosidade do povo brasileiro e alagoano, ajudaram a levar a Esperança ao nosso povo tão sofrido nas cinco regiões do Brasil.

