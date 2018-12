Polícia Militar vai reforçar efetivo para o Réveillon em Maceió e no interior de Alagoas

Data: 27/12/2018



Para proporcionar mais uma festa da virada de ano segura à população alagoana, a Polícia Militar vai reforçar o efetivo em todo o estado. A Operação Réveillon 2019 contará com o reforço de 1.212 policiais nos principais locais de aglomeração da tarde do dia 31 de dezembro à madrugada do dia 1º de janeiro.

De acordo com o Comando de Policiamento da Capital (CPC), o planejamento operacional previsto para a virada do ano na Grande Maceió terá o emprego de 799 policiais, através do policiamento a pé, motorizado e por meio dos conjuntos da Cavalaria. Além disso, as equipes do serviço ordinário e das unidades especializadas que já fazem o recobrimento de área, como a Radiopatrulha e o Bope, também estarão atuando.

Somente na capital, haverá reforço de 540 militares distribuídos em diversos pontos da orla marítima e dos bairros do Jacintinho e Benedito Bentes. Em Marechal Deodoro, o aumento no efetivo será feito no Centro e na Praia do Francês. Também serão destinados mais policiais para as cidades de Paripueira, Pilar, Barra de Santo Antônio e Barra de São Miguel.

O policiamento na orla de Maceió foi dividido em cinco setores abrangendo toda a região que vai do Memorial Teotônio Vilela, na Pajuçara, até o Posto 7, na Jatiúca. A região de Cruz das Almas, onde haverá uma grande festa particular, também receberá policiamento.

Com escala alternada, o reforço será feito, em três turnos, a partir das 14h do dia 31 de dezembro até às 3h da terça-feira, 1º de janeiro. A orla ainda vai contar com a unidade móvel de videomonitoramento, que auxiliará a ação policial com várias câmeras.

No Benedito Bentes e no Jacintinho, o aumento no policiamento será de 21h às 3h, onde ocorrerão queimas de fogos e shows artísticos. Nas outras regiões do CPC, o reforço acontecerá a partir das 22h. As demais cidades que não informaram ter festas com queima de fogos terão o serviço ordinário e o recobrimento feito pelas unidades especializadas.

No Centro de Maceió, desde o início do mês de dezembro, policiais militares se revezam diariamente em dois turnos, inclusive aos sábados e domingos, reforçando o policiamento durante a época de compras de fim de ano. Este final de semana não será diferente: no último dia de 2018, as equipes estarão no local das 8h às 14h, enquanto o comércio funciona.

Para discutir o planejamento, o CPC se reunirá com os oficiais escalados nesta sexta-feira (28), a partir das 10h, no Auditório da Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello, no bairro do Trapiche da Barra.

Réveillon no interior

O Comando de Policiamento do Interior (CPI) também irá reforçar o efetivo nos locais onde haverá festas de Réveillon, principalmente nos municípios que tradicionalmente apresentam maiores aglomerações. Além do aumento no efetivo, todos os municípios abrangidos pelo CPI terão as guarnições do serviço ordinário.

Ao todo, serão 413 policiais a mais nos municípios de Maragogi, São Miguel dos Milagres, São Miguel dos Campos, Olho D’Água do Casado, Piranhas e Coruripe, além de Arapiraca e região.

Operação Verão

Desde o início do mês de dezembro, a Polícia Militar – juntamente com os demais órgãos da Segurança Pública – vem realizando a Operação Verão para garantir reforço no policiamento durante a alta temporada. O reforço seguirá até depois do Carnaval, em março de 2019, e tem como foco os principais municípios que recebem grande concentração de pessoas.

O policiamento está sendo realizado a pé e motorizado – carro e moto – com emprego dos batalhões de área e Unidades Especializadas, além de alunos do Curso de Formação de Praças (CFAP) da Polícia Militar, que estão aptos a realizar o estágio supervisionado previsto nas atividades de formação.

Fonte: AL24horas