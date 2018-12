Secretaria de Educação realiza evento de entrega da Primeira Medalha do Mérito Educacional- Premiação IDEB 2017

Data: 28/12/2018



Para homenagear os profissionais da educação pela elevação do IDEB- Índice de desenvolvimento da educação básica em Penedo, que na última avaliação tendo como ano base 2017, apontou para um salto em qualidade na nota da educação do município em relação aos números anteriores, além de comemorar essa melhora expressiva ; a Secretaria Municipal de Educação realizou o evento de premiação, denominado “Primeira Medalha do Mérito Educacional- Premiação IDEB 2017” na noite dessa quinta-feira (27), no Complexo educacional e esportivo Alcides Andrade, antigo Sesi.

O evento contou com as presenças do Prefeito Marcius Beltrão, Deputado estadual eleito Marcelo Beltrão, Secretária de Educação Cyntia Alves, secretários municipais, coordenadores, diretores da escolas, funcionários públicos municipais, entre outros.

Durante o evento que premiou as escolas com melhores resultados no IDEB 2017, destacou-se como motivações para essa comemoração, a diminuição da evasão escolar em Penedo, e a completa estruturação da área da educação no município, que culminou no aumento da nota do IDEB para 4.9, ultrapassando as metas previstas, fruto também da parceria entre todos os envolvidos: Profissionais da educação, equipe da secretaria, diretores e coordenadores, que fizeram com que a educação em Penedo tivesse um olhar pedagógico focado no aprendizado das crianças, com base no tripé fundamental para a melhoria da qualidade no ensino público: Escola , família e alunos em sala de aula.

O Deputado eleito e diplomado Marcelo Beltrão destacou a importância da educação como prioridade, sendo preciso que os gestores públicos a definam dessa forma, assim como já tem ocorrido em Penedo.

“Parabéns às escolas premiadas e suas equipes. Torço para que nas próximas avaliações cada vez mais escolas consigam atingir e superar as metas”, afirmou.

A Secretaria municipal de Educação Cyntia Alves agradeceu a todos os presentes e a toda equipe da Semed, incluindo professores e diretores das escolas pelo empenho, fundamental para o aumento da nota do IDEB em Penedo.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou os avanços obtidos na educação do município, a reforma completa de diversas escolas nas zonas urbana e rural, como também o empenho dos professores, para o aumento expressivo da nota do IDEB, além da importância do desenvolvimento educacional das crianças desde os primeiros anos da educação básica, com uma alfabetização de qualidade.

O evento também contou com a animação dos cantores penedenses Marcelo Topadinho e Maxlene e Banda.

Fonte: Ascom/PMP