Tempo com sol marca o último final de semana do ano em Alagoas

Data: 28/12/2018



O último final de semana de 2018 tem predomínio de sol em todas as regiões de Alagoas. O monitoramento da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) aponta altas temperaturas e tempo seco.

Para este sábado (29), o sol deve predominar nas regiões do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. As temperaturas devem atingir a casa dos 31° C no Litoral e 35° C no Sertão.

No domingo (30), a previsão segue com sol e tempo bastante seco em todas as regiões do estado, mantendo os termômetros entre 31° C no Litoral e 35° C no Sertão.

Para o último dia do ano, segunda-feira (31), a previsão continua de tempo ensolarado em todas as regiões de Alagoas com as temperaturas se mantendo na casa dos 31° C no Litoral e 35° C no Sertão.

A previsão do tempo é atualizada diariamente pela Semarh e pode ser acessada no site www.semarh.al.gov.br, bem como no aplicativo Semarh Tempo Alagoas, disponível para sistema Android.

Fonte: Agencia Alagoas