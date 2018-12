ÁUDIO: OparaNews presente no evento de entrega da Medalha Mérito Educacional – IDEB em Penedo

Data: 29/12/2018



O portal de notícias OparaNews marcou presença no evento de entrega da Primeira Medalha do Mérito Educacional – Premiação IDEB 2017 de Penedo. O evento aconteceu na última quinta-feira, 27, no Complexo educacional e esportivo Alcides Andrade, antigo Sesi.

Na oportunidade foram premiadas as escolas municipais que conseguiram alcançar a meta do IDEB elevando assim o conceito educacional de Penedo no estado de Alagoas e no Brasil.

Nosso repórter Valdi Fernando entrevistou o deputado estadual eleito nas últimas eleições Marcelo Beltrão, o prefeito de Penedo Marcius Beltrão e a secretária municipal de educação de Penedo Cinthia Alves.

Confira abaixo as entrevistas:

MARCELO BELTRÃO E MARCIUS BELTRÃO

por Redação