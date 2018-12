Flamengo anuncia a contratação do zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo

Data: 29/12/2018



O Flamengo agiu rápido depois de negociar Réver com o Atlético-MG e anunciou o primeiro reforço do seu sistema defensivo para temporada 2019: trata-se do zagueiro Rodrigo Caio, de 25 anos de idade, que estava no São Paulo.

A contratação de Rodrigo Caio foi confirmada neste sábado, logo após o jogador passar por exames médicos na Gávea, no Rio de Janeiro. Ele assinou contrato com o clube rubro-negro até 2023 e chega para ser titular.

O Flamengo pagou 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 45% dos direitos federativos do jogador. O São Paulo mantém 35%, enquanto o atleta é dono do restante.

Revelado no São Paulo, onde se profissionalizou em 2011 após passar por todas as categorias de base, o jogador estava sem clima no clube do Morumbi, tendo perdido espaço e virado a quarta opção para o setor, atrás de Arboleda, Bruno Alves e Anderson Martins.

Uma grave lesão no pé esquerdo, que, inclusive, tirou suas chances de ir à Copa do Mundo na Rússia, prejudicou o ano do atleta.

Rodrigo Caio chegou a fazer exames médicos no Barcelona neste mês de dezembro, mas viu a transação melar na última hora – o clube espanhol preferiu contratar o colombiano Jeison Murillo. Ele também foi especulado no Fenerbahçe, da Turquia, em um clube inglês, Santos e também no Grêmio, mas foi seduzido pela proposta do Flamengo.

O ex-são-paulino é o primeiro reforço da gestão do presidente recém-eleito Rodolfo Landim. O zagueiro já tinha aval do ex-técnico Dorival Junior e vinha sendo acompanhado de perto pelo Centro de Inteligência do Flamengo.

Além de Rodrigo Caio , o clube carioca busca outros atletas para sua defesa e ainda tenta as contratações de Dedé, do Cruzeiro, ou do argentino Kannemann, do Grêmio. Para o ataque, o nome da vez é o de Gabigol, que estava no Santos.

Fonte: Esporte – iG