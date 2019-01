Alagoanos estreiam no dia 3 de janeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data: 31/12/2018



Os clubes alagoanos que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no caso, CSA, CRB e FF Sports, vão estrear na Copinha na próxima quinta-feira, dia 3 de janeiro. Os três ficaram em sedes distintas. O Azulão ficou em São Bernardo, o Galo em Itapira e o FF Sports em Assis.

Integrante do Grupo 22, que tem também ABC-RN, São Bernardo FC-SP e EC São Bernardo-SP, o CSA vai estrear contra o EC São Bernardo, às 13h45 (de Brasília). O CRB, por sua vez, está no Grupo 16, ao lado de Figueirense, Botafogo-SP e Itapirense-SP, e vai estrear na competição enfrentando o Figueirense, às 16 horas (de Brasília). E o FF Sports, que integra o Grupo 4, com Sport-PE, Vitória da Conquista-BA e Vila Operária Clube Esporte Mariano (Vocem-SP), terá como adversário na estreia o Sport-PE, em jogo marcado para as 16 horas (de Brasília).

Nesta segunda-feira (31), os garotos do CRB, comandados pelo técnico Jean Carlos, começaram a viagem até São Paulo para a disputa da competição. A chegada está prevista para a próxima quarta-feira. Como a delegação viajou de ônibus, serão dois dias na estrada. A delegação azulina também seguiu viagem nesta segunda-feira pela manhã, mas foi de avião e chegou ao destino no final desta tarde. O time tem como técnico Bebeto Moraes. E o FF Sports viajou na última sexta-feira (28), também de ônibus, e já está no município de Assis. O time comandado pelo técnico Osmar Magalhães, inclusive, já começou os treinamentos em Platina, a 23,4 km de distância de Assis.

No total, são 128 clubes na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, divididos em 32 grupos. Os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata.

Fonte: Globoesporte