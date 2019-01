Em Noronha, Carlinhos Maia dança até o chão e relembra 2018

Data: 31/12/2018



“Surreal”. É assim que o alagoano Carlinhos Maia avalia o ano de 2018. O influencer com mais visualizações nos stories no mundo, segundo levantamento do próprio Instagram, ficando atrás apenas de Kim Kardashian, aproveita os últimos momentos do ano na Ilha de Fernando de Noronha.

“A gente conseguiu ficar tão longe, em uma categoria tão disputada como rede social, e eu só tenho a agradecer. Acho que está mais do que provado que meus seguidores são fieis.” A declaração foi dada no último domingo (30), na festa Borogodó, promovida pela Agência Carvalheira.

O humorista subiu ao palco no show surpresa do cantor Xand Avião e desceu até o chão com a também humorista Géssica Kayane.

Apresentado como homem mais sexy do Brasil em 2018, em alusão ao ranking promovido pela IstoÉ Gente, Carlinhos brincou: “Acho que estavam bêbados”. Em tempo, Carlinhos e Géssica irão estrear um programa no Multishow, em 2019, ao lado de Whindersson Nunes e Tirulipa.

Fonte: 4Com