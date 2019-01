Operação apreende quase 200 aves silvestres durante operação em municípios de Alagoas

Data: 31/12/2018



Uma operação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) apreendeu 172 aves em situação ilegal em diversos municípios alagoanos. Cães vítimas de maus tratos foram recolhidos e materiais utilizados nas irregularidades foram destruídos.

A Operação Curupira 3 aconteceu nas cidades de Flexeiras, Messias, Murici e União dos Palmares, no entorno da Estação Ecológica, e em Quebrangulo e Palmeira dos Índios, no entorno da Reserva Biológica (Rebio) de Pedra Talhada. Além de contar com ações no município Lagoa do Ouro, em Pernambuco.

Nas cidades de Murici e União dos Palmares foram apreendidas 88 aves. No mesmo município um homem foi preso em flagrante transportando quatro aves silvestres.

Os fiscais aplicaram autos de infrações contra os criadouros ilegais, totalizando nove multas, sendo uma delas de R$ 18 mil em uma única casa.

Na região do Rebio de Pedra Talhada, foram apreendidas 84 aves, uma delas ameaçada de extinção, o pintassilgo-do-Nordeste, muito ameaçado pelo tráfico de animais silvestres.

Além disso, na mesma região, foi desativado um canil clandestino especializado em reproduzir e treinar cães de caça. Os 20 cães que estavam no local foram encaminhados para uma Organização Não Governamental (ONG).

Dois grupos de caçadores que estavam na Área de Proteção Ambiental (APA) em Murici que estavam em atividades de caça foram perseguidos, mas conseguiram fugir.

Durante a operação ainda foram apreendidas oito armadilhas do tipo tatuzeira, três espingardas e dois homens vão responder pelo crime de porte ilegal de armas. Foram destruídos cerca de 220 gaiolas e alçapões.

A operação também contou com o apoio do Instituto do Meio Ambiente (IMA) e Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

De acordo com o ICMBIO, as ações devem ser intensificadas em 2019. O principal objetivo é banir as atividades de manutenção ilegal de aves e o seu tráfico, principalmente em feiras livres dos municípios que possuem influência direta nas unidades de conservação.

Fonte: G1/AL