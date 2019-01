Flamengo apresenta Arrascaeta e anuncia desistência de Bruno Henrique e Dedé

Data: 14/01/2019



O Flamengo apresentou na tarde desta segunda-feira (14) o meia De Arrascaeta, maior contratação da história do clube, mas a entrevista coletiva ganhou outros tópicos de relevância. O vice de futebol, Marcos Braz, por exemplo, informou ter desistido oficialmente do zagueiro Dedé e do atacante Bruno Henrique. Ele também negou que o Rubro-Negro tenha aliciado o jogador uruguaio que estava no Cruzeiro.

“O Flamengo, em nenhum momento, aliciou o jogador (Arrascaeta). Não tivemos nenhum tipo de notificação (de aliciamento) até onde eu tenha conhecimento, então não posso responder o que não tenho dentro do clube oficialmente”, declarou Braz, que sobre Dedé, do Cruzeiro, e Bruno Henrique, do Santos, foi enfático: “Saímos da negociação”.

Questionado sobre a situação de não ter se reapresentado ao time mineiro em meio às negociações, Arrascaeta deixou claro que tomou a escolha correta.

“Aconteceram algumas coisas. Estou onde deveria. Futebol é isso. Jogador pode sair, ficar… Estou feliz por vestir essa camisa. Hoje meu foco é estar aqui no Flamengo e tentar ganhar tudo. Retribuir o carinho dentro do campo”, declarou Arrascaeta.

“Não quero falar muito sobre isso. Houve mensagens de todos os tipos. Defendi sempre meu clube da melhor forma, mas senti que era o momento de ir para outro time, o Flamengo”.

Com contrato até 2023 com o Rubro-Negro, De Arrascaeta chegou com otimismo para ser vencedor também pelo Flamengo.

“Para mim dá muita confiança (o investimento que o Flamengo fez), porque eles acreditam no meu trabalho. É chegar aqui e demonstrar para eles que estão no caminho certo, sempre com muita humildade e vontade de jogar. Agora é ter novos desafios e chegar aqui para ganhar tudo”.

Fonte: Folhapress