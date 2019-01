Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente divulga escala de plantões

Data: 15/01/2019

O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgou a escala dos plantões dos conselheiros tutelares para os finais de semana, referente ao primeiro semestre de 2019, conforme preconiza a lei vigente, referente aos direitos da criança e adolescente . O órgão também torna público a escala diária de trabalho dos conselheiros tutelares para esse ano e também a escala de plantões noturnos .

Segundo divulgação, o Conselho Tutelar dos Direitos da criança e do adolescente é um órgão que possui a atribuição de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Dessa forma como órgão público, na consecução de suas atividades adotará os princípios da administração pública constantes do artigo 37 da Constituição Federal.

De acordo com o Conselho tutelar, suas atividades seguem o que é preconizado para a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na qual obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

Tendo em vista esses princípios, visando também melhorar ainda mais o atendimento às crianças e adolescentes o Conselho Tutelar também divulgou os números de telefone para contato, sendo esses: Fixo 3551-3944 e celular 82 996194977, para que as ocorrências sejam repassadas ao órgão durante os plantões.

A Sede do órgão fica localizada na Rua Sete de Setembro, 118, no Centro Histórico do município.

Escala

Para o próximo final de semana, dias 19 e 20, estará de plantão Maria Gilvanete da Hora. Já no último fim de semana de janeiro, que cai nos dias 26 e 27, Humberto, substituto da conselheira Claudia Valéria, ficará a cargo dos atendimentos.

A escala de conselheiros em dia de semana também foi divulgada. As segundas estarão no Conselho Alysson Dantas, Claudia Valéria e Maria Gilvanete. Terça serão os conselheiros Alysson Dantas, Luciene Caetano e Maria Dulcicleide.

Todas as quartas estarão no local, Alysson Dantas, Maria Dulcicleide e Maria Gilvanete. As quintas as ocorrências serão atendidas por Claudia Valéria, Luciene Caetano e Maria Dulcicleide. Já as sextas, Claudia Valéria, Luciene Caetano e Maria Gilvanete.

Plantões de 24 horas também são realizados pelos seguintes conselheiros:

Segunda – Claudia Valéria

Terça – Luciene Caetano

Quarta – Alysson Dantas

Quinta – Maria Dulcicleide

Sexta – Maria Gilvanete

Escala de plantões de finais de semana /2019

Janeiro

05 e 06- Luciene (Neide)

12 e 13- Dulce

19 e 20- Gilvanete

26 e 27 – Humberto

Obs: Conselheiro Humberto substituindo a conselheira Claudia

Fevereiro

02 e 03- Luciene (Neide0

09 e 10 – Humberto

16 e 17- Gilvanete

23 e 24 – Dulce

Março

02 e 03- Gilvanete

09-10- Claudia

16 e 17 Dulce

23 e 24 Alysson

30 e 31 Luciene (Neide

Abril

06 e 07- Claudia

13 e 14- Dulce

20 e 21 – Luciene (Neide)

27 e 28- Alysson

Maio

04 e 05- Claudia

11 e 12- Luciene (Neide)

18 e 19- Alysson

25e 26- Gilvanete

Junho

01 e 02- Humberto

08-09- Claudia

15 e 16- Alyson

22 e 23- Gilvanete

29 e 30- Luciene (Neide)

Obs: Conselheiro Humberto substituindo a conselheira Dulce.

Fonte: Ascom/PMP