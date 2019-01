Blog Valdi Fernando: campeonato Alagoano começa sábado, 19, com um jogo em Arapiraca

Data: 16/01/2019

Olá amigos internautas estamos de volta depois de longas férias para deixar você bem informado aqui em nosso blog do Opara News, destacando sempre o esporte em primeiro lugar, com relevância para o nosso futebol local, alagoano e nacional em um ano cheio de muitas emoções. Então vamos começar a destacar o início do campeonato alagoano que já vai começar nesse sábado(19) com um jogo isolado no Estádio Municipal de Arapiraca num duelo entre dois times do sertão alagoano…Jaciobá x CEO a partir das 16h30. Os outros três jogos da 1ª rodada acontecem no domingo(20), Em Maceió, no estádio Rei Pelé, o CRB recebe o Coruripe. Atual campeão, o CSA encara o Dimensão Capela no estádio Manoel Moreira, na cidade de Capela. E em Arapiraca, no estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, o ASA estreia diante do Murici. As partidas começam no mesmo horário às 16hs e terão cobertura exclusiva pela nossa rádio web Opara News e ao longo de todo o campeonato alagoano. Se ligue.

por Redação