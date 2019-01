Bolsa Família repassa R$ 78 milhões para Alagoas em janeiro

Data: 16/01/2019



Os beneficiários do Programa Bolsa Família podem começar a sacar o dinheiro pago pelo programa federal a partir dessa sexta-feira (18). O primeiro dia de pagamento inicia para as famílias que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Neste mês de janeiro serão contempladas 402.968 mil famílias alagoanas com renda mensal de até R$ 89 e famílias com rendimento de até R$ 178 por integrante, mas que incluem gestantes, crianças ou adolescentes em sua composição. O número de famílias representa um repasse de R$ 78.668.041,00 para o Estado.

“O pagamento do benefício segue um calendário escalonado. Para saber o dia em que poderá sacar, o beneficiário deve conferir NIS impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante” explica a coordenadora estadual do programa, Maria José Cardoso.

Os recursos ficarão disponíveis por 90 dias. O valor repassado depende do número de membros da família, da idade de cada um e da renda declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado para contribuir com o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. As famílias interessadas em receber o benefício devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O cadastramento pode ser feito nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único.

As famílias selecionadas recebem um cartão de saque, o Cartão Bolsa Família, emitido pela Caixa Econômica Federal e enviado para a casa delas pelos Correios. Junto com o cartão, a família recebe um panfleto com explicações sobre como ativá-lo, o calendário de saques do Bolsa Família e outras informações.

Fonte: Agência Alagoas