Campeonato Alagoano: TV Gazeta transmite ao vivo o jogo entre Dimensão Capela e CSA

Data: 16/01/2019



A primeira rodada do Campeonato Alagoano começa neste fim de semana. Quatro jogos agitam a rodada de estreia do estadual, e o confronto entre Dimensão Capela e CSA, no domingo, vai ser transmitido ao vivo pela TV Gazeta e pelo GloboEsporte.com. A partida está marcada para as 16h, no Manoel Moreira, em Capela.

No GloboEsporte.com, a transmissão pré-jogo começa às 15h45. Todos os lances serão acompanhados em tempo real com vídeos. Pela TV Gazeta, o jornalista Madson Delando comanda a narração da partida. Ele terá o apoio dos comentaristas Antônio Torres e Flávio Feijó de Omena.

Durante o Alagoano, as reportagens dos jogos vão ficar por conta de Douglas França, Andréa Resende e Mac Cavalvante.

Esse ano, oito times disputam o Campeonato Alagoano. A final está prevista para 21 de abril. A competição será resolvida em três meses. Na primeira fase, os times jogam apenas no sistema de ida. Os quatro melhores avançam para as semifinais, que vão ser decididas no sistema de mata-mata.

Serão dois jogos. Quem fizer a melhor campanha na primeira fase, jogará pelo empate na soma dos placares. A final também vai ser disputada em dois jogos. O campeão terá vagas na Copa do Brasil de 2020 e também no Nordestão de 2020.

Confrontos da primeira rodada

Dimensão Saúde x CSA – 16h

Jacyobá x CEO – 16h30

CRB x Coruripe – 16h

ASA x Murici – 16h

Fonte: Globoesporte