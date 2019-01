Maioria das vagas do ‘Mais Médicos’ ainda abertas em Alagoas é para o Sertão

Data: 16/01/2019



15 vagas ofertadas pelo Programa Mais Médicos ainda estão abertas em 11 municípios de Alagoas e no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), que atende as áreas indígenas no estado. A informação foi confirmada ao G1 pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (16).

A maioria das vagas é para o Sertão alagoano, e eram destinadas a profissionais brasileiros e estrangeiros com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Brasil.

Inicialmente, foram ofertadas 128 vagas para 45 municípios do estado. Porém, 39 dessas vagas não foram preenchidas. Uma 2ª chamada foi aberta para preenchê-las, mas apenas 24 foram ocupadas.

As cidades que ainda possuem vagas abertas são:

Cacimbinhas – 2 vagas;

Campestre – 1 vaga;

Igreja Nova – 1 vaga;

Mata Grande – 1 vaga;

Olho D’Água das Flores – 1 vaga;

Olivença – 1 vaga;

Pão de Açúcar – 2 vagas;

Piaçabuçu – 1 vaga;

Piranhas – 1 vaga;

Santana do Ipanema – 1 vaga;

São Brás -1 vaga.

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) – 2 vagas.

De acordo com o Ministério da Saúde, as vagas que não foram preenchidas serão disponibilizadas entre os dias 23 e 24 de janeiro para profissionais brasileiros formados no exterior. O salário é de R$ 11.800,00.

Caso elas não sejam preenchidas, as vagas serão reabertas, nos dias 30 e 31 de janeiro, para os médicos estrangeiros que desejam participar do programa Mais Médicos.

Fonte: G1/AL