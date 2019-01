MPF-AL diz que analisa quebra de sigilo de investigação sobre rachaduras no Pinheiro

Data: 16/01/2019



O Ministério Público Federal em Alagoas (MPF-AL) afirmou que analisa a quebra do sigilo da investigação que apura as causas das rachaduras que surgiram no bairro do Pinheiro, em Maceió. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (16).

O relatório em questão foi divulgado em uma reportagem do Jornal Nacional no último dia 10 de janeiro. O documento foi elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil e recomenda o treinamento de moradores para a necessidade de esvaziamento emergencial do bairro e a criação de rotas de fuga.

Rachaduras têm surgido em ruas e imóveis desde o início de 2018, após um período de fortes chuvas, seguidas de um tremor de terra.

Segundo o MPF, disse ainda que acompanha a situação das áreas atingidas desde maio de 2018 e que instaurou inquérito civil para apurar as causas do tremor de terra.

Na terça-feira (15), o piso de um apartamento cedeu no Edifício Juá, localizado no Conjunto Jardim das Acácias, no bairro do Pinheiro, em Maceió.

Na última sexta (10), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) determinou que o Governo Federal adote ações necessárias para agilizar a identificação das causas das rachaduras.

Um relatório do Serviço geológico Nacional alerta para a necessidade da criação de um plano de emergência para um eventual esvaziamento emergencial do bairro.

Fonte: G1/AL