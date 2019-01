União reconhece situação de emergência pela seca em Olho D’Água Grande

Data: 16/01/2019



O município de Olho D’Água Grande, no Agreste de Alagoas, teve a situação de emergência por conta da seca reconhecida pelo Governo Federal. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (15).

Agora, 39 cidades alagoanas estão aptas a receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, para diminuir os efeitos da estiagem prolongada (confira a lista ao fim do texto).

A portaria não especifica o valor que será repassado ao município nem quantos dias deve durar esse reconhecimento. Além de Olho D’Água Grande, a portaria traz outras 34 cidades, a maioria no Ceará.

Em agosto do ano passado, a União já havia reconhecido a emergência pela seca em 38 cidades de Alagoas, em decreto válido por 180 dias. Só entre janeiro e julho de 2018, o estado já havia recebido R$ 12,1 milhões em recursos para o combate à estiagem.

Relação dos municípios alagoanos com situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal:

Água Branca;

Arapiraca;

Batalha;

Belo Monte;

Cacimbinhas;

Canapi;

Carneiros;

Craíbas;

Coité do Nóia;

Delmiro Gouveia;

Dois Riachos;

Estrela de Alagoas;

Girau do Ponciano;

Inhapi;

Igaci;

Jacaré dos Homens;

Jaramataia;

Lagoa da Canoa;

Major Izidoro;

Maravilha;

Mata Grande;

Minador do Negrão;

Monteirópolis;

Olho D’Água das Flores;

Olho D’Água do Casado;

Olivença;

Ouro Branco;

Palestina;

Palmeira dos Índios;

Pão de Açúcar;

Pariconha;

Piranhas;

Poço das Trincheiras;

Quebrangulo;

Santana do Ipanema;

São José da Tapera;

Senador Rui Palmeira;

Traipu.

Fonte: G1/AL