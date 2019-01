Detran amplia vagas de exames práticos para atender candidatos à categoria “B”

Data: 16/01/2019



Para dar celeridade aos serviços prestados à população alagoana, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) está ampliando a oferta de vagas, em Maceió, para candidatos à categoria “B” do exame prático de direção veicular. As novas vagas já estão disponíveis para agendamento através do site www.detran.al.gov.br ou nos postos de atendimento do órgão, para os exames que serão realizados a partir da próxima segunda-feira (21).

A iniciativa, que partiu do novo diretor-presidente do Detran, Adrualdo Catão, em parceria com técnicos da Chefia de Controle de Condutores, surgiu diante da necessidade de reduzir o tempo de espera do exame, considerando a alta procura nos últimos meses. Ao todo, serão ofertadas 1.800 vagas mensais até que a situação seja normalizada.

“O foco é simplificar cada vez mais os serviços prestados à sociedade. Logo que cheguei, percebi que havia uma demanda na parte do atendimento relacionada ao prazo de marcação da banca examinadora e ao exame prático de direção. Imediatamente me reuni com a equipe da chefia responsável e reorganizamos o processo para diminuir o prazo de espera”, explica o gestor.

A chefe de Controle de Condutores do órgão, Lisiane Rocha, destacou que a ampliação no número de vagas foi possível pelo apoio da atual direção do órgão, que agilizou a formação de uma equipe de servidores lotados em outros setores, mas que possuem o curso de examinador, para atuar junto à banca examinadora, possibilitando a retomada dos exames no período da tarde. “A nossa intenção é reduzir o prazo de agendamento, que atualmente está em torno de 70 dias, para chegar a uma média de 15 dias de espera”.

O Detran/AL alerta que, por questões de segurança, os candidatos que já estão com o exame agendado e que desejam antecipar a prova devem fazer o reagendamento apenas nos postos de atendimento do órgão, localizados nas Centrais JÁ! do Shopping Farol, Maceió Shopping ou no SAC sede.

Durante o exame, os examinadores irão analisar o conhecimento prático dos alunos que já foram considerados aptos nos exames médicos e psicológicos, e que também já concluíram a carga horária de aulas práticas e teóricas ministradas pelo Centro de Formação de Condutores de sua escolha.

Fonte: Agência Alagoas