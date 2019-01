Penedense não disputará o alagoano Sub-17

Devido ao tempo muito em cima e com outras despesas em andamento e planejamento traçado quando do início dos trabalhos da nova diretoria, não vai ser possível disputar agora o campeonato alagoano da categoria Sub-17. Essas foram as palavras do presidente do clube ribeirinho Daniel Mendonça a esse blogueiro. Segundo o mesmo, era inviável para dar toda a logística e ter um time de momento para participar da competição. No entanto, está garantida a participação nas demais categorias que virá em seguida: o Sub-20 que será uma prioridade de momento, cujo o início será em Maio/19 e as categorias Sub 13 e 15 que serão realizadas no segundo semestre do ano.

Daniel, ainda nos comunicou que está trabalhando para pagar a anuidade do clube junto a Federação Alagoana de Futebol e CBF conjuntamente o que ocorre todo início de ano, e o mesmo será feito até o final desse mês, sem nenhum problema.