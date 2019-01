PRF apreende 80 tabletes de drogas em fundo falso de caminhão

Data: 17/01/2019



Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF)resultou na apreensão de 80 tabletes de uma substância análoga a cocaína e na prisão de duas mulheres, na BR-423, na cidade de Canapi, Sertão de Alagoas. A apreensão foi feita no começo da manhã desta quinta-feira (17).

De acordo com o que foi apurado pela imprensa da região, a droga estava escondida no fundo falso da carroceria de um caminhão. O motorista, identificado como Antônio José Nobre da Rocha, de 49 anos, fugiu da polícia por um matagal próximo ao local da abordagem. A esposa e a sogra dele, que estavam no caminhão, foram presas em flagrante. Elas não tiveram a identidade divulgada.

A Polícia Militar suspeita que a droga viria da Bolívia, mas a PRF informou que a droga viria do Estado do Acre, que faz fronteira com o país. No entando as forças policiais concordam que a droga estaria a caminho de Pernambuco. As duas mulheres foram encaminhada para um Centro Integrado de Segurança Pública da região onde foram autuadas. Após a apreensão das drogas, militares e agentes da PRF realizaram buscas para localizar Antônio José, mas ele ainda não foi preso.

Fonte: com blog Ítalo Timóteo