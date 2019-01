Semthas realizará mutirão voltado para a comunidade cigana em Penedo

Data: 17/01/2019

A Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social-Semthas realizará na manhã dessa sexta-feira (18), das 08h às 12h, no Centro Juvenil Nossa Senhora auxiliadora, localizado, na Vila Matias,um mutirão de atualização do Cadastro Único, tendo como público alvo a comunidade cigana de Penedo. Na oportunidade a equipe da secretaria estará disponível para solucionar pendências relacionadas ao Programa Bolsa Família. Ainda, serão ofertados os serviços de Emissão de Carteira de Trabalho, Alistamento Militar e Segunda Via de Certidão de Nascimento.

De acordo com informações da Semthas, a secretaria como parte das ações pactuadas, assumiu o compromisso de identificar, valorizar e contribuir com o desenvolvimento de comunidades tradicionais, situadas no município.

Entre essas ações estão aquelas relacionadas às famílias ciganas, que têm demonstrado maiores dificuldades, sobretudo, pela ausência de sentimentos de pertencimento a essa etnia, fazendo-se necessário a inserção dessas pessoas no CadÚnico, buscando a melhoria nos dados de famílias Ciganas.

Segundo a Semthas, a partir da identificação dessa comunidade, poderá ocorrer a adesão a programas sociais que financiem a realização de diversas outras ações em beneficio da população pertencente a essa etnia.

Fonte: Ascom/PMP