Bloco Ovo da Madrugada faz sua 11ª edição em Penedo

Data: 18/01/2019



A maior prévia carnavalesca do interior de Alagoas acontece na histórica Penedo, onde um grupo de amigos lançou, em 2009, o Ovo da Madrugada. O bloco foi criado para resgatar o carnaval de rua na Cidade dos Sobrados, puxado exclusivamente por orquestras de frevo. A ideia agradou tanto que atrai milhares de pessoas, gerando recursos e divulgação para o município.

Em sua primeira edição, cerca de duas mil pessoas acompanharam o cortejo carnavalesco que cresce a cada ano. “A nossa expectativa para 2019, quando completamos onze desfiles do Ovo da Madrugada, é arrastar cerca de dez mil pessoas pelas ruas do Centro Histórico de Penedo”, diz o professor e presidente do bloco, Alcides Regueira, sobre a festa marcada para 16 de fevereiro, ou seja, na semana anterior ao Pinto da Madrugada e 15 dias antes do Galo da Madrugada, padrinhos da agremiação penedense.

Seguindo o roteiro da folia, a concentração começa às 9h00, na Praça Jácome Calheiros. Por volta das 11h00, as orquestras levam foliões e bonecos gigantes para as ruas, percurso que segue até a orla, pontuado por banhos na multidão, alívio que vem dos carros pipa providenciados pela diretoria do Ovo.

O retorno ao ponto de partida do bloco começa no meio da tarde, saindo da Praça 12 de Abril. Mais jatos de água no caminho feito com segurança e animação, sem registro de nenhuma ocorrência policial de maior gravidade nos dez anos do bloco.

“É muito importante ressaltar esse aspecto, isso mostra que todo mundo quer só se divertir. Também é preciso dizer que temos apoio das polícias militar e civil, pessoal dos Bombeiros, SAMU, da Prefeitura de Penedo, dos patrocinadores, colaboradores. Dá trabalho para a diretoria, mas o bloco já é da cidade e tentamos fazer sempre o melhor”, completa Alcides Regueira.

Sobre a venda de camisas, o presidente do bloco Ovo da Madrugada informa que a comercialização começa na próxima semana.

Fonte: Assessoria