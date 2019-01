Cocaína avaliada em mais de R$ 16 milhões é incinerada em Alagoas

Data: 18/01/2019



Os 80 tabletes de cocaína apreendidos durante uma operação, no município de Canapi, avaliados em mais de R$ 16 mil, foram incinerados nesta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Alagoas, a droga vinha do Acre com destino a Recife, em Pernambuco, quando foi apreendida em uma fiscalização de trânsito na rodovia BR-423.

O material foi incinerado após um cumprimento à determinação do Juiz Felipe Munguba, que atua na comarca de Água Branca. A droga foi destruída sob a supervisão dos militares da 3º Companhia Independente (CIA/IND), de Paripueira, e dos Policiais Civis do 28º Departamento de Polícia (28º-DP), de Mata Grande.

Caso

Duas mulheres foram presas, na madrugada desta quinta-feira (17), durante uma fiscalização de trânsito, em um trecho da BR-423, no município de Canapi, Sertão de Alagoas. Com elas, a polícia encontrou 80 tabletes de cocaína dentro de um fundo falso de um caminhão com emplacamento do Ceará.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga vinha do Acre com destino a Recife, em Pernambuco. No veículo encontravam-se três ocupantes, sendo o condutor, que conseguiu fugir por um matagal próximo, e as duas passageiras. As suspeitas devem responder pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Gazetaweb