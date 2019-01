Jovens ficam feridas após capotarem com triciclo na Praia do Gunga

Data: 18/01/2019



Duas jovens, que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram feridas após capotarem com um triciclo, nesta sexta-feira (18). O acidente aconteceu nas falésias da Praia do Gunga, no município de Roteiro, Litoral Sul de Alagoas.

De acordo com informações da assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), uma das vítimas, de 17 anos, está com suspeita de fratura na região do fêmur e queixa de dores na coluna. Já a outra jovem, de 19 anos, está com suspeita de fratura na região da pelve.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também esteve presente no local para prestar socorro às vítimas.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Fonte: CadaMinuto