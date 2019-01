Bombeiros resgatam turista que se afogou na Lagoa do Pau, em Coruripe

Data: 19/01/2019



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado neste sábado (19) para resgatar um turista do estado de São Paulo que se afogou na Lagoa do Pau, localizada no município de Coruripe. A vítima sobreviveu e o nome dela não foi divulgado.

Segundo o Samu, a vítima foi retirada da água por um amigo e recebeu os primeiros atendimentos dos socorristas que trabalham no município.

Segundo o médico do serviço Aeromédico do Samu, Diogo Gonzaga, o paciente estava com difuculdade de respirar e, por isso foi transferido de helicóptero para o Hospital Geral do Estado, em Maceió.

De acordo com Gonzaga, o paciente teve grau 3 de afogamento. Ele está internado e em observação na área vermelha clínica do HGE.

Ao todo são 6 níveis de afogamento, segundo o Samu. Este último é quando a vítima tem parada cardiorrespiratória.

Fonte: G1/AL