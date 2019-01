Jacyobá vence o CEO em jogo que abriu o Alagoano de 2019: 2 a 1

Data: 19/01/2019



Na partida de abertura do Campeonato Alagoano de 2019, entre os sertanejos Jacyobá e CEO, o Jacyobá levou a melhor ao vencer por 2 a 1, em jogo único, válido pela 1ª rodada, na tarde deste sábado, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Os dois gols do Jacyobá foram marcados por Alexandre, um em cada tempo; enquanto o CEO assinalou com Luciano, na segunda etapa.

Na segunda rodada, no dia 23, quarta-feira, o Jacyobá encara o CSA, no Estádio Rei Pelé, as 20h30, enquanto o CEO recebe o ASA, mas apenas no dia 27, domingo, às 16 horas, no Estádio Edson Matias, em Olho d?Água das Flores.

O Jacyobá abriu o placar aos 30 minutos do 1º tempo com o atacante Alexandre, pegando a sobra da cobrança de falta, após a bola bater no travessão: 1×0. Logo após o gol, o CEO teve duas chances seguidas de empatar e até virar, mas esbarrou em ambas, nas boas defesas do goleiro Diogo.

O CEO ainda lutou, tentando ao menos buscar o gol de empate até o final do 1º tempo, mas não conseguiu. O Jacyobá soube se defender bem e o resultado parcial foi mesmo a vitória do time da cidade de Pão de Açúcar.

No segundo tempo, o técnico do CEO, Carlos Humberto, logo no início, fez as três substituições em sua equipe, para seguir em busca do gol. E ele veio, aos 9 minutos, com Luciano. Ele chutou a bola do ‘meio da rua’ e fez um golaço, deixando tudo igual no Coaracy da Mata: 1×1.

Aos 15 minutos, o lateral Hugo perdeu uma grande chance para o Jacyobá ficar à frente de novo no marcador. Ele desperdiçou um gol incrível, para alívio da torcida do CEO. Aos 22 minutos, o Jacyobá quase deu um presente para o CEO. Na subida do time de Olho d?Água das Flores, o zagueiro Beto quase mandou a bola para a própria rede.

E aos 28 minutos, veio o segundo gol do time de Pão de Açúcar. Gustavo recebeu a bola, penetrou na área e tocou para Alexandre, que só fez mandar para o fundo da rede, fazendo o segundo dele e colocando o Jacyobá de novo à frente no placar: 2×1.

A partida ia chegando ao final e o Jacyobá só deixava o tempo passar para garantir a vitória e assim o fez, administrando o resultado até o árbitro encerrar a partida, aos 48 minutos.

Jacyobá – Diogo; Diogo Evaristo, David, Beto e Hugo; Álvaro, Charles (Gaspar), Soares (Gustavo) e Edinho (Paulinho); Alexandre e Fabinho. Técnico: Jaelson Marcelino.

CEO – Robinho; Walber, Cleriston, Wesley (Alex) e Luciano; Jacobina, Hélder (César), João Grilo e Aurélio; Felipe (Ari) e Roger. Técnico: Carlos Humberto.

Fonte: Gazetaweb