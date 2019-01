Pinheiro: Ministério Público vai pedir paralisação de poços de extração da Braskem

Data: 19/01/2019



O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) vai sugerir a suspensão das atividades da Braskem em 31 poços até que seja concluído o laudo que aponta as causas do surgimento de rachaduras, no bairro Pinheiro, em Maceió.

A afirmação foi feita pelo procurador-geral de Justiça do MPE, Alfredo Gaspar de Mendonça, que participou, na tarde deste sábado (19), de uma grande assembleia com moradores do Pinheiro.

A reunião foi realizada na Praça Arnon de Mello, ponto central da comunidade, e reuniu dezenas de moradores do bairro, além de políticos e residentes de comunidades vizinhas.

De acordo com o MPE, recentemente já foram paralisadas as atividades em três poços da Braskem.

O encontro deste sábado foi convocado pela organização de moradores SOS Pinheiro, que tenta chamar atenção das autoridades para os problemas de dezenas de famílias que estão com a moradia comprometida em decorrência das rachaduras.

Na assembleia, os moradores discutiram informações compartilhadas nas reuniões de representantes da comunidade com a Prefeitura de Maceió e com o Governo do Estado, que ocorreram nessa quarta (16) e sexta-feira (18), respectivamente.

Outra pauta da reunião foi o Plano de Contingência, que está sendo elaborado por meio de uma cooperação entre os governos federal, estadual e municipal.

Fonte: TNH