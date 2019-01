Começa o Campeonato Alagoano 2019, com o favorito perdendo fora de casa

Data: 21/01/2019

O Campeonato Alagoas de 2019 apresentou um resultado inesperado na sua rodada inicial, com o CSA perdendo na sua estreia na cidade de Capela. A bola rolou no sábado com o jogo de abertura que apresentou a vitória do Jacyobá sobre o CEO por 2 x 1.

Em Arapiraca o ASA não conseguiu superar o Murici. O duelo realizado no Coaracy da Mata Fonseca acabou com um empate sem gols, deixando o torcedor alvinegro insatisfeito, especialmente porque o time do seu coração não fez o dever de casa.

No Rei Pelé o CRB venceu o Coruripe por 1 x 0. gol marcado por Mateus Silva, aos 24 minutos da fase inicial. Os atacantes do Galo perderam boas chances de ampliar o placar. No geral, o Regatas teve um desempenho que pode ser considerado bom.

No Estádio Manoel Moreira o CSA entrou em campo como favorito mas não conseguiu superar o Dimensão Capela. Acabou derrotado por 1 x 0, gol de bela feitura marcado por Kaio, aos 42 do tempo final, estabelecendo um resultado que surpreendeu muitos torcedores.

O ataque azulino perdeu boas chances de marcar, não justificando o alto investimento feito pelo CSA em relação ao adversário.

O Alagoano/2019 terá sequência na próxima quarta-feira, dia 23, com os seguintes jogos:

Murici x CRB, no Estádio José Gomes da Costa, em Murici

CSA x Jacyobá, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.