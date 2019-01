Disque Denúncia da SSP registra aumento de 15% no número de ligações em 2018

Data: 21/01/2019



A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL) conta com uma ferramenta muito importante no combate ao crime desde 2011 – o Disque Denúncia 181. O serviço recebeu, no ano passado, 18.568 ligações, um aumento de 15% em relação ao ano de 2017, registrou 15.264.

Desde a sua implantação em Alagoas, o Disque Denúncia tem se revelado um recurso seguro e anônimo para relatar ocorrência de várias categorias. Ginah Wanderlei, coordenadora do programa, destacou que com a facilidade de troca de informações entre as polícias dos estados brasileiros, a ferramenta também auxilia na busca por pessoas que estejam foragidas.

O 181 alagoano recebeu informações de que Daniel Fernando de França Correa, foragido do município paulista de Birigui, estava escondido em Alagoas. Ele foi preso no dia 8 deste mês e será transferido para São Paulo.

“Através do Disque Denúncia, a população tem ajudado na elucidação de crimes e no combate ao tráfico de drogas. As denúncias que são feitas são averiguadas com seriedade e precisamos que as pessoas acreditem cada vez mais nesse trabalho”, ressaltou.

Ela também chama atenção que a maioria das ligações recebidas pela equipe diz respeito ao tráfico de drogas. Há também muitas informações de abusos infantis, maus tratos a idosos, violência contra mulher e homicídios.

Ferramenta à disposição da população

O 181 tem função e finalidade diferente do conhecido 190, da Polícia Militar, destinado a acionar equipes em caso de ocorrência. O Disque Denúncia não possui equipes nas ruas e trabalha com investigações.

“Nós recebemos as denúncias e nós encaminhamos para as agências de Inteligência da polícia mais adequada para investigar o caso. Por isso é importante que as pessoas forneçam detalhes que auxiliem que os atendentes a entender o caso”, explica Ginah.

Além do número telefônico, a população pode fazer download do aplicativo Disque Denúncia Mobile Alagoas, disponível para Android, ou enviar suas informações por meio do site da SSP no endereço http://disquedenuncia.seguranca.al.gov.br/denuncie/.

Em qualquer uma das plataformas utilizadas do Disque Denúncia – ligação telefônica, aplicativo ou site – é importante que o denunciante forneça o máximo de informações possíveis a fim de auxiliar a Segurança Pública. No término, o usuário receberá um código para acompanhar o andamento da denúncia ou complementar, caso descubra mais informações.

“O árduo trabalho realizado pelos profissionais da segurança, junto à colaboração dos cidadãos tem alcançado êxito e demonstra a importância da ferramenta para a sociedade alagoana” concluiu Ginah.

Fonte: Agência Alagoas