Escolas estaduais farão matrículas para vagas remanescentes até quinta (24)

Data: 21/01/2019



As escolas estaduais que não preencheram todas as vagas durante a matrícula online farão a matrícula das vagas remanescentes até a próxima quinta-feira (24). As matrículas serão efetuadas na própria escola e estão abertas tanto para as pessoas que perderam o prazo inicial da matrícula online, como para aquelas que efetuaram a matrícula online, mas não fizeram a confirmação e desejam mudar a escola para a qual foram alocados.

No caso de quem pretende mudar de escola será necessário, primeiro, confirmar se a escola desejada possui a vaga para a série almejada. Havendo vaga, será preciso cancelar a matrícula da unidade onde o estudante foi inicialmente alocado – para isso, ele poderá procurar a escola onde foi alocado ou ligar para a Gerência Regional de Educação (Gere) mais próxima e pedir o cancelamento da matrícula antiga. Feito o desvinculamento, ele poderá procurar a escola onde deseja se matricular.

Documentação

Para a matrícula, será necessário entregar os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento/Casamento ou RG;

CPF do estudante;

Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão/Transferência (apenas original) da última Unidade de Ensino em que estudou emitida num prazo de 30 dias;

RG e CPF dos responsáveis, exceto para candidato maior de 18 anos;

Laudo comprobatório de deficiências declaradas (caso necessário);

Comprovante de residência atualizado;

Três fotos 3×4;

Cartão de vacinação atualizado, para estudantes do 1º ao 5º ano;

Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental;

Cartão do Programa Bolsa Família, caso seja beneficiário;

Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS;

Além dos documentos acima, deve-se preencher os seguintes termos:

Histórico Médico Escolar, disponível no Diário Oficial do dia 21 de novembro de 2018;

Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta Ensino Integral, matutino e vespertino, assinado pelo estudante ou seu responsável legal, em anexo no DOE;

Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsáveis (para estudante menor de 18 anos), em anexo no DOE.

Contato das Gerências Regionais

Para mais informações e solicitação de cancelamento de matrícula, os interessados devem ligar ou se dirigir para os seguintes números/endereços:

Maceió: 1ª Gerência Regional, Rua Epaminondas Gracindo, 238 – Pajuçara (Tel. 3315.3926 / 3315.3928 / 3315.2795 / 3315.1452) ou 13ª Gerência Regional, na Av. Fernandes Lima, s/n – CEPA – Farol (Tel. 3315.1416 / 3315.1417);

Arapiraca e região: 5ª Gerência Regional, Rua Antônio Marroquim, s/nº, Baixão, Arapiraca (Tel. 3522.1729 / 3530.7157);

São Miguel dos Campos e região: 2ª Gerência Regional, Rua Barão de Jequiá, 121 – Centro, São Miguel dos Campos (Tel. 3271.1351 / 3271.1534);

Palmeira dos Índios e região: 3ª Gerência Regional, Rua Manoel Orígenes de Oliveira, 90 – Paraíso, Palmeira dos Índios (Tel. 3421.2501);

Viçosa e região: 4ª Gerência Regional, Rua Clodoaldo da Fonseca, 61 – Centro, Viçosa (Tel. 3283.1641 / 3283.1204);

Santana do Ipanema e região: 6ª Gerência Regional, Rua Drº Otávio Brandão, 633 – Monumento, Santana do Ipanema (Tel. 3621.1348 / 3621.3927 / 3621.3435);

União dos Palmares e região: 7ª Gerência Regional, Av. Mons. Clóvis Duarte de Barros, 498 – Centro, União dos Palmares (Tel. 3281.2562 / 3281.1225);

Pão de Açúcar e região: 8ª Gerência Regional, Rua Padre Soares Pinto, 115 – Centro, Pão de Açúcar (Tel. 3624-1863 / 3624-1428);

Penedo e região: 9ª Gerência Regional, Praça Clementino do Monte, s/nº – Centro, Penedo (Tel. 3551.2322 / 3351.2545 / 3551.2729);

Porto Calvo e região: 10ª Gerência Regional, Rua Guedes de Miranda, 10 – Centro, Porto Calvo (Tel. 3292.1922 / 3292.1629 / 3292.1862);

Piranhas e região: 11ª Gerência Regional, Rua Palmares, 5 – Vila Sergipe, Piranhas (Tel. 3686.1936 / 3686.1176);

Rio Largo e região: 12ª Gerência Regional, Av. Getúlio Vargas, 140 – Centro – Rio Largo (Tel. 3261.5435 / 3261.1185).

Fonte: Agência Alagoas