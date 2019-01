Rede estadual oferta mais de 13 mil vagas para a Educação de Jovens e Adultos

Data: 21/01/2019



A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou o calendário de matrículas de alunos novatos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para esta modalidade, são ofertadas mais de 13 mil vagas em todo o estado. A pré-matrícula acontece de forma online, no endereço eletrônico http://matriculaonline.al.gov.br/ entre os dias 22 e 25 deste mês. O resultado também será divulgado no link acima, no período de 4 a 8 de fevereiro.

São ofertadas vagas apenas para os períodos de entrada: 1º e 5º períodos do turno diurno do Ensino Fundamental, 1º e 6º períodos do turno noturno do Fundamental e 1° Período do Ensino Médio.

Em todo o estado, 170 escolas abrangem turmas de EJA, distribuídas entre as 13 Gerências de Regionais de Educação (Geres). Os interessados podem consultar as escolas disponíveis na cidade onde moram clicando aqui.

Estão aptos a se matricularem na modalidade EJA pessoas com, no mínimo, 15 anos, que interromperam os estudos e desejam retomá-los. “A EJA representa o resgate aos sonhos outrora negados. Os estudantes terão acesso aos conhecimentos construídos pela sociedade ao longo dos anos e, assim, terão oportunidade de qualificação e a possibilidade de conquistar melhores empregos”, comenta a supervisora de Educação de Jovens e Adultos, Mônica Sarmento.

A inscrição

Para fazer a pré-matrícula online, o candidato deverá informar seu nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço completo (com CEP), telefone fixo e móvel (se possuir), nome da mãe e pai ou responsável legal (caso menor de 18 anos), rede escolar de origem, período que deseja cursar, turno em que deseja ser matriculado, declarar se possui deficiência e selecionar até três escolas desejadas (duas obrigatórias e uma optativa).

Pontos de apoio

Para os candidatos que não têm acesso a computadores com internet, as 13 Geres funcionarão como ponto de apoio. Os interessados deverão se dirigir às Gerências com os dados acima para a realização da pré-matrícula.

Períodos intermediários

Para estudantes dos períodos não listados acima, a matrícula ou rematrícula acontece de forma presencial, na própria escola. O interessado deve estar munido de originais e cópias da certidão de nascimento/casamento ou RG e CPF do aluno; histórico escolar ou declaração de conclusão/transferência original, emitida em um prazo máximo de 30 dias, da última unidade de ensino em que estudou; RG e CPF do responsável legal, caso menor de 18 anos (original e cópia); laudo comprobatório de deficiências, se for o caso; comprovante de residência atualizado (original e cópia); duas (02) fotos 3×4; e cartão do Bolsa Família, caso seja beneficiário (original e cópia).

Fonte: Agência Alagoas