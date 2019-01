Semthas leva para a comunidade cigana de Penedo diversos serviços gratuitos

Data: 20/01/2019



A Semthas- Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social em parceria com e Centro Juvenil Maria Auxiliar realizou na última sexta-feira (18), na sede da instituição, um mutirão voltado para a comunidade cigana, onde foram ofertados serviços sociais importantes para as comunidades situadas principalmente na Vila Matias.

Além de atualização do cadastro único, cujo objetivo foi aumentar os dados de famílias ciganas inseridas no CadÚnico, a equipe da secretaria também solucionou pendências relacionadas ao Programa Bolsa Família. Outros serviços ofertados foram: Emissão de Carteira de Trabalho, Alistamento Militar e Segunda Via de Certidão de Nascimento.

Para o Coordenador de Planejamento da Semthas Vinicius Barbosa, o aumento dos dados de famílias ciganas no CAdÚnico permite que o município tenha possibilidades da adesão a programas sociais relacionados a comunidades tradicionais.

De acordo com o coordenador do CadÚnico, Daniel Pereira, ainda há muitas famílias ciganas que, por inúmeros fatores, não se autodeclararam como ciganas.

“Quando analisamos as projeções do IBGE e comparados com os dados no CadÚnico temos a convicção de que essas ações nas comunidades nos ajudarão a melhorar os quantitativos e mostrarão que Penedo têm uma das maiores comunidades ciganas de nosso estado.” Explicou.

Ainda, para o coordenador de planejamento da SEMTHAS, Vinícius Barbosa, essa é mais uma ação prioritária para a gestão, partindo do ponto de que as políticas públicas devem ser executadas numa relação de proximidade comunitária.

“Contribuir com a identificação, valorização e desenvolvimento de nossas comunidades tradicionais é uma das metas da Prefeitura de Penedo e da SEMTHAS. Essas comunidades precisam de ações efetivas e, sobretudo, integradas às lideranças comunitárias para que possamos fazer das características culturais caminhos para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.” destacou

Toda a ação foi realizada em parceria com o Centro Juvenil Maria Auxiliadora, utilizando aquele amplo espaço e infraestrutura, salientando também que a instituição é referência em responsabilidade social e prestação de ações comunitárias.

Fonte: Ascom/PMP