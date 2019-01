Quartel Geral da PM-AL pode desabar, diz laudo da Defesa Civil

Data: 22/01/2019



O prédio onde funciona o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Alagoas (QCGPM-AL), na Praça da Independência, centro de Maceió, corre risco de desabar. A informação consta em um relatório elaborado pela Defesa Civil Estadual.

O documento é de 5 de setembro de 2018, com base em uma vistoria realizada no imóvel meses antes, no dia 15 de junho. Nele, a Defesa Civil lista uma série de irregularidades estruturais e alerta para necessidade de “interdição imediata com o isolamento das áreas afetadas e com inconformidades construtivas de edificação”, alegando risco de desabamento, choques elétricos, incêndio, e até risco de morte.

Contudo, as atividades no Quartel do Comando Geral da PM continuam acontecendo normalmente no mesmo imóvel, que já tem mais de 100 anos desde a sua construção.

Em contato com a reportagem do G1 nesta segunda-feira (21), A PM informou que uma reforma estrutural deve começar em breve, mas não deu uma data específica. Disse ainda que “durante o período de reformas, a sede administrativa da PM-AL deverá ocupar outro prédio”, mas também sem data para a mudança.

A vistoria da Defesa Civil Estadual foi feita a pedido do próprio comandante-geral da PM, coronel Marcos Sampaio. Ao todo, o relatório tem 16 páginas.

Primeiro ele descreve a situação encontrada pelos bombeiros, que apontam, entre outras irregularidades, o perigo de incêndio. “Foram encontradas inconformidades em relação a segurança contra incêndio e pânico na edificação, não sendo encontrados itens e equipamentos necessários e suficientes para prevenção e combate a esse risco existente”, descreve o relatório.

Além disso, o documento aponta que o prédio tem “sinais de insalubridade nos ambientes internos”, e que está com “forros e acabamentos da parte superior danificados e/ou em fase de deterioração com tendência a queda e/ou desmoronamento”.

E que há “risco de desmoronamento da parte da coberta devido ao mal estado de conservação, presença de cupins e ao comprometimento de seu madeiramento de sustentação”.

A Defesa Civil anexou ao relatório da vistoria muitas fotos das áreas mais críticas, com ênfase no pontos com as instalações elétricas precárias.

“Risco de curto circuitos, acidentes com choques elétricos e até incêndios devido às inconformidades em relação à NBR 5410 [norma da ABNT que estipula as condições adequadas para o funcionamento das instalações elétricas de baixa tensão] e improvisos encontrados nas instalações elétricas da edificação”, diz outro trecho do relatório.

O documento vai além e ainda descreve riscos à saúde e a integridade física dos policiais militares que trabalham ali.

“Risco à saúde dos ocupantes da edificação com a permanência e/ou aumento da proliferação de mofos, fungos e bactérias, junto a constante umidade excessiva nos ambientes fechados, devido ao acesso direto e às infiltrações de água pluvial existentes na edificação durante os períodos chuvosos”, aponta o relatório.

Fonte: G1/AL