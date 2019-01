Universidades alagoanas disponibilizam 6.048 vagas pelo Sisu

Data: 22/01/2019



Os alagoanos têm 6.048 vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ferramenta onde, por meio da nota alcançada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), poderão escolher o curso e a instituição de ensino superior onde desejam estudar. O Sisu 2019.1 está com inscrições abertas até o dia 25 de janeiro no endereço http://sisu.mec.gov.br/ e a divulgação da lista da primeira chamada está prevista para o dia 28 de janeiro.

Em Alagoas, o sistema oferece vagas para a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) e Instituto Federal de Alagoas (Ifal). Para se inscrever, o candidato fará uso do número de inscrição e senha do Enem 2018 e, na ocasião, deverá escolher até duas opções de vagas. As escolhas podem ser alteradas enquanto o Sisu ainda estiver aberto para inscrições.

Distribuição de vagas – A Ufal é a instituição que dispõe de maior oferta, com 4.498 vagas distribuídas em 90 cursos de graduação. Para os campi do interior, os cursos com entrada no primeiro semestre serão ofertados no Sisu 2019.1, enquanto os do segundo semestre estarão no Sisu 2019.2. Para os candidatos aprovados, o período de pré-matrícula na Ufal será nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Mais informações podem ser encontradas no site da Copeve (www.copeve.ufal.br).

Já a Uneal oferece 1.200 vagas em 36 cursos de graduação espalhados nos campi de Arapiraca, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Maceió. O quadro de vagas pode ser consultado no site da Uneal (www.uneal.edu.br).

No Ifal, são 710 vagas em 19 cursos nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnológicos nos campi Piranhas, Arapiraca, Maceió, Palmeira dos Índios, Marechal Deodoro e Satuba. Mais informações pelo site www.ifal.edu.br.

Fonte: Agência Alagoas