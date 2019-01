Operação prende suspeitos de tráfico e porte ilegal de arma em Porto Real do Colégio e São Brás

Data: 23/01/2019



Quatro pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (23) em uma operação da Polícia Civil nas cidades de Porto Real do Colégio e São Brás, região Norte de Alagoas. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Civil, foram apreendidos na ação duas espingardas e uma pistola calibre .38 com várias munições. Os presos e o material apreendido estão sendo levados para a Delegacia de Porto Real do Colégio.

As buscas se concentram na zona rural, sendo quatro alvos identificados no Povoado Lagoa Comprida, município de São Brás e outro, no Povoado Tapera do Itiúba, Porto Real do Colégio.

De acordo com as investigações, os suspeitos usavam casas para esconder drogas e comercializar armas de fogo.

“Outros trabalhos investigativos seguem em fase de conclusão e novas operações policiais serão realizadas pela Polícia Civil, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a comercialização ilegal de armas de fogo”, disse o delegado Rômulo Andrade.

Fonte: G1/AL