Polícia procura por padrasto que agrediu enteado de 2 anos em Teotônio

Data: 23/01/2019



Um homem identificado como Neudo José da Silva Junior é considerado foragido pela Justiça depois de ser apontado pelas investigações como o agressor de um menino que está prestes a completar 3 anos, filho de sua companheira, na cidade de Teotônio Vilela, interior de Alagoas.

O caso foi registrado na delegacia da cidade no último dia 16 de janeiro, pela mãe da criança e com o auxílio dos conselheiros tutelares da região. O menino foi encontrado desacordado e com marcas de chineladas nos dois lados do rosto. O caso foi registrado no bairro Benedito de Lira.

De acordo com informações do delegado Arthur Cesar, que está à frente do caso, Neudo foi indiciado por lesão corporal em decorrência de violência doméstica. Ele já responde por outros crimes e sofreu um atentado em 2016, quando recebeu nove tiros por conta de um suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

As marcas no rosto do menino apontam ele foi agredido com um chinelo de couro, que pertencia ao padrasto. À polícia, a mãe da vítima contou que o companheiro agrediu ela fisicamente algumas vezes, mas nunca tinha tocado no filho dela.

Agentes da delegacia de Teotônio Vilela e policiais militares que atuam na região realizam buscas para tentar localizar o agressor. Denúncias podem ser feitas no 181.



Fonte: TNH1